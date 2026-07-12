Serie A femminile Raphino l’ultima nerazzurra arriva da Haiti

Notizia in breve

L’Inter ha annunciato l’arrivo di una nuova giocatrice haitiana, rafforzando la rosa in vista della prossima Serie A femminile. Nel frattempo, le squadre lombarde continuano a muoversi sul mercato, con l’Inter particolarmente attiva. Dopo il cambio di allenatore, con la partenza di Piovani e l’arrivo di Sassarini, la squadra ha portato a termine nuovi acquisti. La Roma ha invece sostituito il tecnico con un ex Napoli.