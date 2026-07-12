Serie A femminile Raphino l’ultima nerazzurra arriva da Haiti
L’Inter ha annunciato l’arrivo di una nuova giocatrice haitiana, rafforzando la rosa in vista della prossima Serie A femminile. Nel frattempo, le squadre lombarde continuano a muoversi sul mercato, con l’Inter particolarmente attiva. Dopo il cambio di allenatore, con la partenza di Piovani e l’arrivo di Sassarini, la squadra ha portato a termine nuovi acquisti. La Roma ha invece sostituito il tecnico con un ex Napoli.
Continuano le mosse di mercato delle quattro formazioni lombarde iscritte al prossimo campionato di Serie A femminile. La squadra più attiva nelle ultime ore è l’ Inter, dopo il cambio in panchina da Gianpiero Piovani (nuovo tecnico della Roma) a David Sassarini, reduce dall’esperienza a Napoli. È stato ufficializzato l’accordo biennale con l’attaccante francese Clarisse Le Bihan, classe 1994, 40 presenze e 15 gol negli ultimi due campionati con la Lazio. Sempre in attacco arriva in nerazzurro con un triennale Brittany Raphino (nella foto), 25enne haitiana cresciuta nel Massachussets che vanta in bacheca una Supercoppa portoghese vinta con lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Inter Women, ufficiale: dallo Sporting arriva Raphino! Le sue prime parole: «Emozionata di iniziare questa nuova avventura»
Volley serie c femminile. Cerretese sugli scudi: contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutivaNel campionato di volley serie C femminile, la squadra di Cerrete ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva battendo in casa il Viareggio con il...
Temi più discussi: Inter Women, ufficiale Brittany Raphino: l’attaccante haitiana firma fino al 2029; Serie A Women's Cup, i gironi e il calendario dell'Inter; Camilla Forcinella è una nuova giocatrice dell’Inter; UFFICIALE – Inter Women, arriva Brittany Raphino dallo Sporting.
Per il calcio dilettantistico femminile sono giorni decisivi per delineare gli organici della prossima stagione. In Serie C, il Siena CF ha annunciato di aver acquisito il titolo della Casolese, così come l'Alcione Milano quello del Gatteo Mare, e l'Invictus Sant'Antoni facebook
Serie A femminile. Raphino, l’ultima nerazzurra arriva da HaitiContinuano le mosse di mercato delle quattro formazioni lombarde iscritte al prossimo campionato di Serie A femminile. La squadra ... sport.quotidiano.net
UFFICIALE - Brittany #Rapinho all'Inter Femminile x.com
Raphino si presenta: Inter club straordinario, surreale vestire questi coloriLa neo giocatrice di Inter Women parla ai canali ufficiali nerazzurri: Qui posso crescere, voglio vincere i trofei e fare la storia ... fcinternews.it