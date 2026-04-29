Volley serie c femminile Cerretese sugli scudi | contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutiva

Nel campionato di volley serie C femminile, la squadra di Cerrete ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva battendo in casa il Viareggio con il punteggio di 3-1. La partita si è svolta con le cerretese che hanno conquistato tutti i set, confermando il momento positivo della squadra. La formazione schierata era composta da Bandecchi, Bartali, Ricci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho e Romanelli N.

CERRETESE 3 VIAREGGIO 1 "CA.MA." CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Ricci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli N., Tagliavia, Romanelli A. (L1), Berlincioni (L2). All. Angiolini. OASI VOLLEY VIAREGGIO: Arduini, Baldini, Batori, Bonuccelli, Casolari, Della Vedova, Francesconi, Luperini, Oshafi, Rizza, Torrini, Vizzoni, Ceragioli (L1), Catelani (L2). All. Francesconi. Parziali: 22-25; 25-22; 25-16; 25-16. Arbitro: Fanti di Pisa. CERRETO GUIDI - Non la migliore prestazione stagionale, ma arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Cerretese. Le avversarie dell’Oasi all’andata avevano messo in difficoltà le cerretesi ed anche stavolta, complice una partenza a rilento delle ragazze di Angiolini, sono scappate subito rendendo vano il recupero delle padrone di casa nel finale (22-25).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley serie c femminile. Cerretese sugli scudi: contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutiva Notizie correlate Leggi anche: Volley Serie C femminile. Cerretese, buon gioco ma costano le assenze. Una ripartenza amara Calcio femminile, le migliori italiane della 19ª giornata di Serie A. Giulia Dragoni sugli scudiAndiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 19ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Volley serie c femminile. Cerretese sugli scudi: contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutiva; Campionati regionali, il recap completo della 23esima giornata; Volley Serie C Femminile - Salvezza? In corsa c'è anche la Projet System; Pallavolo Ellera, ritorno in Serie C femminile: promozione conquistata all’ultima giornata. Volley Serie C femminile. Cerretese sugli scudi: contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutivaCA.MA. CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Ricci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli N., Tagliavia, Romanelli A. (L1), Berlincioni ... msn.com Volley, serie C: dominio bresciano nel campionato femminileQuattro squadre nelle prime quattro posizioni, il Real Volley ipoteca il secondo posto. Nel maschile il Villanuova non approfitta del passo falso della capolista Grassobbio ... giornaledibrescia.it Volley, serie A3. Belluno sconfitto 3-2 a San Giustino nell’andata della semifinale - facebook.com facebook