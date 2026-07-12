Un’auto della polizia locale è stata danneggiata da un vandalo a Volterra. Il veicolo, parcheggiato in centro, ha subito diversi colpi di martello, lasciando ammaccature sulla carrozzeria. La giunta comunale ha deciso di costituirsi parte civile in tribunale contro l’autore dei danni, che non è stato ancora identificato. I danni sono stati quantificati e sono stati presentati come parte di un procedimento legale.

Auto della polizia locale nel mirino dei vandali a Volterra. Ma il Comune non ci sta e porta il conto dei danni in tribunale. La giunta Santi hai deliberato di costituirsi parte civile nel processo penale che si aprirà la prossima primavera a Pisa nei confronti del presunto responsabile, un uomo accusato di aver imbrattato a più riprese i mezzi di servizio del comando della municipale. La vicenda prende inizio nel novembre del 2024, quando gli agenti della municipale, al termine di una serie di accertamenti, sono riusciti a individuare e denunciare la persona che ha vandalizzato le auto istituzionali. Per mesi quei raid vandalici avevano sollevato non poche preoccupazioni e un forte senso di fastidio tra i cittadini, indignati nel vedere i mezzi che devono garantire la sicurezza pubblica deturpati con scritte e vernice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serial-vandalo contro auto dei vigili. Il Comune si costituisce parte civile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Processo Hydra: il Comune di Busto Arsizio si costituisce parte civileIl processo Hydra ha avuto come nuovo sviluppato la costituzione di parte civile da parte del Comune di Busto Arsizio.

Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoIl Comune ha deciso di non costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario riguardante un immobile di piazza Aspromonte.

Si parla di: Serial-vandalo contro auto dei vigili. Il Comune si costituisce parte civile; Taglia le gomme a dieci auto: il vandalo seriale 47enne patteggia.

Serial-vandalo contro auto dei vigili. Il Comune si costituisce parte civilePer mesi ha imbrattato i mezzi della polizia municipale: ora va a processo e Palazzo dei Priori chiede i danni ... lanazione.it