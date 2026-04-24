Inchieste sull’urbanistica Il Comune non si costituisce parte civile nel processo

Il Comune ha deciso di non costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario riguardante un immobile di piazza Aspromonte. Il processo si concentra su presunti abusi edilizi legati a un edificio costruito all’interno di un cortile. La magistratura ha aperto un’inchiesta sulle modalità di realizzazione del palazzo, che si trova al centro di indagini ufficiali. Il procedimento prosegue senza che il Comune abbia assunto il ruolo di parte civile.

Non sarà parte civile, il Comune, ma parte offesa nel processo che riguarda l’immobile di piazza Aspromonte finito nel mirino della magistratura a causa di presunti abusi edilizi legati al palazzo edificato in un cortile. Nel processo sono imputati progettisti, costruttori, funzionari ed ex dipendenti comunali. È questa la mossa del Comune dopo che lo scorso 9 aprile il gup di Milano ha accolto l’istanza di un gruppo di cittadini – rappresentati dall’avvocatessa Veronica Dini – che hanno chiesto di costituirsi parte civile al posto del Comune, che non lo aveva fatto. In una lunga nota, Palazzo Marino spiega così la sua posizione:...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processo Notizie correlate Processo all'ex comandante della municipale, Comune non si costituisce parte civile ed è polemicaL’ex comandante della polizia locale mondragonese, tuttora ristretto agli arresti domiciliari dopo la misura cautelare del giugno scorso, risponde di... Uccisa dalla ruspa in spiaggia, si apre il processo contro Lerry Gnoli: il Comune di Cervia si costituisce parte civileSi è tenuta la prima udienza del dibattimento, con Gnoli accusato dell'omicidio colposo di Elisa Spadavecchia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processo; OPPOSIZIONE : ARRESTO SANTAMARIA, L’AMMINISTRAZIONE NON RESTI A GUARDARE SUBITO COMMISSIONE DI INCHIESTA SU URBANISTICA; Atm, la candidatura del dg del Comune Malangone fa discutere il centrosinistra; Urbanistica, Lupi: in questi anni è mancata capacità politica chiara di indirizzo. Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoPiazza Aspromonte, la Giunta: noi parte offesa. Richiesta danni? Vedremo. I cittadini in campo: amministrazione contraddittoria, ha sbagliato le mosse. ilgiorno.it La Corte dei Conti apre 10 istruttorie sull’urbanistica di Milano: Accertamenti anche sulla vendita di San SiroLa Corte dei Conti della Lombardia ha fatto sapere di aver già aperto una decina di istruttorie sull'urbanistica di Milano ... fanpage.it “Ormai le aziende sanno quanto le inchieste riescano ad incidere sull’opinione pubblica. I risultati sono concreti e tangibili”, Giulia Innocenzi, giornalista - facebook.com facebook