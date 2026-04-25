Processo Hydra | il Comune di Busto Arsizio si costituisce parte civile

Il processo Hydra ha avuto come nuovo sviluppato la costituzione di parte civile da parte del Comune di Busto Arsizio. La decisione si inserisce in un quadro giudiziario che coinvolge diverse parti e si intreccia con le dinamiche politiche e istituzionali locali. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e della discussione tra le istituzioni. La procedura prosegue con le fasi successive delle indagini e delle udienze.

Busto Arsizio, 25 aprile 2026 – Hydra continua a produrre effetti sul piano non solo giudiziario, ma anche politico e istituzionale. Da un lato la decisione formale del Comune di Busto Arsizio di costituirsi parte civile nel maxi-processo, dall’altro il dibattito acceso a Busto Garolfo su legalità, prevenzione e ruolo delle istituzioni. La decisione. A Busto Arsizio la scelta è ufficiale: la giunta guidata dal sindaco Emanuele Antonelli ha deliberato mercoledì la costituzione di parte civile nel procedimento in corso nell’aula bunker del carcere di San Vittore a Milano. Una decisione arrivata anche in risposta alla richiesta della Direzione distrettuale antimafia e alle polemiche sollevate nei giorni scorsi, tra cui quelle del giornalista Massimo Giletti, che aveva evidenziato la mancata adesione del Comune.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processo Hydra: il Comune di Busto Arsizio si costituisce parte civile Notizie correlate Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoNon sarà parte civile, il Comune, ma parte offesa nel processo che riguarda l’immobile di piazza Aspromonte finito nel mirino della magistratura a... Processo all'ex comandante della municipale, Comune non si costituisce parte civile ed è polemicaL’ex comandante della polizia locale mondragonese, tuttora ristretto agli arresti domiciliari dopo la misura cautelare del giugno scorso, risponde di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rosaila Brasacchio, consigliera a Cologno e compagna di Giancarlo Vestiti, indagata per spaccio di droga; Processo Hydra: il Comune di Busto Arsizio si costituisce parte civile; Cologno non è in mano alle mafie; Hydra, ora Busto Arsizio si costituisce parte civile al processo contro la mafia. Processo Hydra: il Comune di Busto Arsizio si costituisce parte civileVia libera in giunta: l’amministrazione si sente danneggiata nell’immagine. A processo anche soggetti legati al territorio, come i fratelli Nicastro e Rosario Bonvissuto ... ilgiorno.it Lonate Pozzolo e Busto Arsizio non si costituiscono parte civile nel processo Hydra contro le mafie. Perché?I due Comuni del Basso Varesotto, oltre ad Abbiategrasso, non hanno voluto essere presenti al processo. A Lonate l'opposizione chiede conto delle ragioni ... varesenews.it Verso il 30 aprile: la seconda udienza del processo “Hydra" Continua la mobilitazione che, come realtà del territorio milanese e del suo hinterland, abbiamo intrapreso a partire dallo scorso 19 marzo, giorno dell’apertura del processo in rito ordinario. Ci unisce facebook