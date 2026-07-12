Il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale, sarà accompagnato da una massiccia presenza di forze dell'ordine, con 70.000 agenti mobilitati in tutto il paese. La misura riguarda anche la notte successiva, in vista delle possibili celebrazioni o assembramenti legati alla semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Spagna. La sicurezza è stata rafforzata per prevenire eventuali incidenti o atti violenti durante le celebrazioni.

La Francia mobiliterà 70.000 agenti di polizia e gendarmi in tutto il Paese il 14 luglio e la notte successiva per garantire la sicurezza delle celebrazioni della Festa Nazionale francese e di eventuali assembramenti legati alla semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Spagna. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Laurent Nunez in un'intervista a BMF TV, spiegando che martedì prossimo sarà una giornata particolarmente complessa a causa della sovrapposizione delle celebrazioni della Festa Nazionale francese con la partita tra Francia e Spagna. In caso di vittoria della Francia, le autorità dovranno gestire eventuali assembramenti e festeggiamenti in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Semifinale dei Mondiali e il 14 luglio, la notte doppia della Francia: Paese sotto scacco dei violenti

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