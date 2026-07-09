La partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali 2026 si sta giocando. È la prima sfida dei quarti e vede le due nazionali contendersi un posto tra le prime quattro del torneo. La sfida ripropone il confronto tra le due squadre, già affrontato quattro anni fa nel Qatar, con un percorso che prosegue verso la semifinale. La partita è in corso e si svolge in diretta.

Si apre il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026 con una sfida dal sapore speciale. A quattro anni dalla storica semifinale del Qatar, Francia e Marocco tornano ad affrontarsi con un posto tra le migliori quattro del mondo in palio. I vicecampioni del mondo guidati da Didier Deschamps partono con i favori del pronostico, ma il Marocco di Tarik Sektioui Ouahbi ha ormai dimostrato di essere una delle nazionali più solide e competitive del panorama internazionale. I Leoni dell’Atlante, trascinati dalla qualità dell’ex milanista Brahim Diaz e dall’esperienza di Hakimi e Bounou, sognano un’altra impresa dopo aver già scritto pagine di storia negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Francia-Marocco, diretta live: in palio la prima semifinale dei Mondiali 2026

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