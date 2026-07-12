se siamo quello che mangiamo dobbiamo preoccuparci

La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha evidenziato, durante una conferenza stampa, che i cibi ultra-processati possono influenzare la salute dell’apparato digerente.

ALIMENTAZIONE. La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Sige) ha fatto il punto sull’impatto dei cibi ultra-processati sulla salute dell’apparato digerente, in occasione di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Le evidenze presentate confluiranno in un «position paper» della Società, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno. Piatti pronti, carni lavorate, bevande zuccherate e snack confezionati occupano una porzione sempre più ampia delle diete occidentali: in molti Paesi ad alto reddito gli alimenti ultra-processati contribuiscono ormai fino al 50-60% dell’apporto energetico giornaliero totale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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