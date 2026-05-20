Il nostro odore cambia in base a quello che mangiamo | ecco i cibi che incidono di più
Il modo in cui il nostro corpo emette odori può variare a seconda di ciò che consumiamo durante i pasti. Alcuni alimenti, come gli asparagi, le spezie e la carne rossa, sono noti per influenzare l'odore che si percepisce dalla pelle. Questa relazione tra alimentazione e odore corporeo è stata oggetto di studi che analizzano come determinati cibi possano modificare le sostanze rilasciate attraverso la sudorazione e le secrezioni. Non ci sono, al momento, prove che colleghino direttamente questi alimenti a cambiamenti a lungo termine nell'odore corporeo.
Nonostante un'igiene impeccabile, a volte si nota un odore persistente di cui non si conosce l'origine. Spesso la causa è da ricercarsi nell'alimentazione. Grazie a un complesso sistema chimico, alcuni alimenti che consumiamo possono modificare direttamente l'odore che emaniamo. Prima di elencare i cibi da consumare con moderazione, è importante capire che la dieta agisce su tre livelli. Il primo riguarda i batteri: "Tutti i nostri odori corporei sono generati dai microbi che ospitiamo. Essi metabolizzano le sostanze che forniamo loro, producendo composti volatili spesso sgradevoli", spiega la dottoressa Eleonora Bruno, Nutrizionista di MioDottore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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