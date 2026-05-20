Il nostro odore cambia in base a quello che mangiamo | ecco i cibi che incidono di più

Il modo in cui il nostro corpo emette odori può variare a seconda di ciò che consumiamo durante i pasti. Alcuni alimenti, come gli asparagi, le spezie e la carne rossa, sono noti per influenzare l'odore che si percepisce dalla pelle. Questa relazione tra alimentazione e odore corporeo è stata oggetto di studi che analizzano come determinati cibi possano modificare le sostanze rilasciate attraverso la sudorazione e le secrezioni. Non ci sono, al momento, prove che colleghino direttamente questi alimenti a cambiamenti a lungo termine nell'odore corporeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui