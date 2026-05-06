Un’altra specie di origine tropicale sta entrando nel mar Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra gli esperti. Si tratta di un granchio rosso che, secondo le prime osservazioni, si sta diffondendo in diverse aree della regione. Le autorità monitorano da vicino la presenza di questa specie, che potrebbe influenzare gli equilibri dell’ecosistema marino. La diffusione di questa nuova specie solleva domande sulle conseguenze a lungo termine per la biodiversità locale.

Un’altra specie di origine tropicale si sta insediando nel mar Mediterraneo, portando incognite e alcuni rischi per l'ecosistema Il granchio blu non è l’unica specie di granchi alieni presente nel mar Mediterraneo: ne è stata recentemente trovata un’altra lungo la costa ionica della Sicilia, quella del granchio rosso. Il primo individuo è stato catturato in Italia nel novembre del 2025 e da allora le segnalazioni sono aumentate. «Queste occorrenze ripetute in un arco di tempo limitato e all’interno di un’area relativamente ristretta suggeriscono fortemente che la specie si trovi in una fase di insediamento: non si tratta più un’apparizione occasionale, potrebbe essere già nella fase iniziale di stabilizzazione nelle acque italiane», dice il biologo marino Francesco Tiralongo, ricercatore e docente all’università di Catania.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dobbiamo preoccuparci anche del granchio rosso?

Arriva un nuovo alieno in Italia: ecco il granchio rosso

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