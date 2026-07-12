Ranucci ha detto ai colleghi che se avevano dubbi potevano lasciare Report. Nel frattempo, si è aperto un confronto a distanza con Lavitola, caratterizzato da scambi di accuse e tensioni. La situazione si è fatta accesa, con commenti duri e messaggi velenosi tra le parti. La scena si è conclusa con piatti volati, tra cozze gratinate di insulti e rancori accumulati.

Scene da una rottura. Volano i piatti. E, ovvio, sono stracolmi: cozze gratinate di messaggi trasversali, frittura mista di rancori, tranci di avvertimenti, sorbetti velenosi. Valter Lavitola, già «amico geniale» di Sigfrido Ranucci, con una gragnuola di interviste (ben quattro rilasciate solo venerdì) dice e allude. Manda messaggi. Parla. E comincia a raccontare dettagli e circostanze di un rapporto andato avanti per anni. E sembra vacillare così l’unione fra i protagonisti di questo romanzetto ambientato in un bistrot di mare nell’ombratile Monteverde: il guappo e il segugio, fonte e fontaniere, che diventano sodalizio per poi finire — pare — ai ferri corti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci ai colleghi: «Se avete dubbi lascio Report». E con Lavitola, adesso dialogo a distanza e veleni

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