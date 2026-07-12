Ranucci ai colleghi | Se avete dubbi lascio Report

Da thesocialpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ranucci ha detto ai colleghi: “Se avete dubbi lascio Report”. La frase è stata pronunciata durante una riunione interna e pubblicata sui social. La dichiarazione ha scatenato reazioni tra i membri del team e nel pubblico. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dall’emittente. La notizia ha generato un acceso dibattito sui social e sui media, con alcuni che ipotizzano una crisi interna. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Un terremoto mediatico scuote i sotterranei dell’informazione e della politica, ridisegnando i confini di un legame che sembrava indissolubile. Volano i piatti in una rottura pubblica consumata a colpi di dichiarazioni incrociate.  Valter Lavitola, già «amico geniale» di  Sigfrido Ranucci, con una gragnuola di interviste (ben quattro rilasciate solo venerdì) dice e allude. Manda messaggi. Parla. E comincia a raccontare dettagli e circostanze di un rapporto andato avanti per anni. Crolla così la narrazione della strana coppia che per molto tempo ha condiviso confidenze e indiscrezioni in un noto locale di Monteverde, un sodalizio oggi scoppiato fragorosamente in cui il giornalista resta, in ogni caso, parte lesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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