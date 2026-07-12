Il 11 maggio 2026 è stato firmato un Dpcm che ha introdotto nuovi criteri per classificare i “comuni montani”, basati su caratteristiche geomorfologiche e altimetriche. Questa decisione ha provocato confusione tra i sindaci dei paesi di montagna, poiché molte scuole rischiano di chiudere se i loro comuni vengono riconosciuti come montani secondo i nuovi parametri. Proteste sono state avviate anche da rappresentanti politici di diverse forze.

Decine di scuole nei paesi di montagna rischiano la chiusura a causa del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2026, il Dpcm 121, che definisce per la prima volta cosa si debba intendere per “Comune montano”, introducendo rigidi criteri geomorfologici e altimetrici per definirne la classificazione ufficiale. Un atto, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale dovrà fare i conti anche il leader della Lega, Matteo Salvini, dal momento che tra i sindaci più indignati ci sono proprio quelli del Carroccio. Dal 22 luglio, giorno in cui entrerà in vigore il decreto, centinaia di comunità si vedranno tagliare i fondi strategici del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e saranno private delle deroghe indispensabili per evitare il dimensionamento scolastico e il taglio delle classi nei piccoli plessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scuola, il decreto di Meloni getta nel caos i comuni montani. A rischio decine di plessi, protestano anche i leghisti

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