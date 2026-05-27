Il premier ha deciso di non firmare il Dpcm che avrebbe escluso oltre 700 Comuni montani. La decisione arriva dopo le proteste delle amministrazioni locali. La segretaria provinciale del Partito Democratico ha invitato il presidente del Consiglio a mantenere la firma, sottolineando le conseguenze per le comunità interessate. La questione riguarda le restrizioni e le risorse destinate alle aree montane, che rischiano di essere ulteriormente penalizzate.

“Da oltre due settimane centinaia di sindaci e amministratori dei Comuni ingiustamente esclusi dall’elenco dei territori montani attendono una risposta dal Governo. Sono stati costretti a raggiungere Montecitorio, dopo ore di viaggio da ogni parte d’Italia, perché lettere, appelli e richieste di confronto sono rimasti senza risposta. Ora il tempo delle parole è finito: servono atti concreti. La presidente Meloni non firmi il Dpcm che renderebbe esecutivo questo taglio”. Così Filomena Marcantonio, segretaria provinciale del Partito Democratico Sannio, interviene sulla vicenda dei Comuni esclusi dall’elenco dei territori montani. “In queste settimane – prosegue Marcantonio – gli Uffici scolastici territoriali stanno definendo organici e classi per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Comuni montani, Marcantonio (Pd Sannio): “Meloni non firmi il Dpcm che penalizza oltre 700 Comuni”

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