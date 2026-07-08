DPCM Comuni montani il PD | Il governo cancella 100 comuni dalla montagna Colpo gravissimo a rischio classi e futuro dei territori

Il DPCM 11 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la cancellazione di 100 comuni montani a partire dal 22 luglio. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici, che la definiscono un colpo grave per i territori interessati. La misura potrebbe comportare conseguenze sul mantenimento delle scuole nelle aree montane e sul futuro delle comunità locali. La polemica si concentra sulla possibile riduzione dei servizi e sulla sopravvivenza di alcune zone montane.

Polemica politica sulla scuola in arrivo. A scatenarla è il DPCM 11 maggio 2026, n. 121, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e destinato a entrare in vigore il prossimo 22 luglio. Il provvedimento, che introduce criteri geomorfologici e altimetrici per la classificazione dei comuni montani, rischia di cancellare con un tratto di penna le tutele conquistate con la Legge sulla Montagna (L. 1312025). A lanciare l’allarme è Irene Manzi, Responsabile Nazionale Scuola del Partito Democratico: “Un atto di arroganza politica che assesta un colpo gravissimo alla scuola dell’entroterra”. E gli amministratori locali, già in pressing da giorni, si preparano alla mobilitazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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