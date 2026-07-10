Scottie Scheffler non riesce a passare il taglio all'Scottish Open 2026 giocato al The Renaissance Club. In testa, con 9 colpi sotto par, ci sono Rory McIlroy, Tom Kim e Jordan Smith. La classifica vede un mix di nazionalità tra i primi dieci, con giocatori provenienti da Irlanda del Nord, Corea e Inghilterra. Scheffler conclude la sua giornata senza possibilità di proseguire nel torneo.

Giornata appena terminata sul Dp World Tour dove si sta giocando, sui fairway del The Renaissance Club di North Berwick, Scozia, lo Scottish Open. Particolarmente variegata, in fatto di nazionalità, la top 10, con un nordirlandese, Rory McIlroy, un coreano, Tom Kim e un inglese, Jordan Smith, solidamente al comando a -9. Seguono, a ruota, Min Woo Lee e Matt Fitzpatrick, entrambi a -8 in T4 e Robert MacIntyre, Victor Perez, Chris Gotterup, Joost Luiten, Keita Nakajima, Sudarshan Yellamaraju e Nicolai Von Dellinghausen a -7. Il taglio, posto a -2, ha fatto diversi danni. Il primo e più importante a risentirne è stato il n.1 al mondo Scottie Scheffler, che termina i primi due giorni in par dopo aver girato in -2 e +2 (Non succedeva da 78 tornei che Scheffler mancasse un taglio). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scottish Open 2026, Scheffler manca il taglio. Davanti un terzetto agguerrito

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Scottie Scheffler JUST misses the tying putt

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