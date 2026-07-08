Il Scottish Open si svolge a North Berwick, in Scozia, come evento preparatorio per l’Open Championship. La competizione vede la partecipazione di numerosi giocatori internazionali e rappresenta un’occasione di confronto prima del torneo principale. La settimana è considerata importante nel calendario del DP World Tour, in vista del grande appuntamento del prossimo fine settimana. La gara si svolge su un campo noto per le sue caratteristiche tecniche e storiche.

Settimana importante quella che si appresta a vivere il Dp World Tour. La Scozia vedrà, infatti, sbarcare sul proprio territorio, giocatori da tutte le parti del mondo per iniziare la preparazione a quello che, la prossima settimana, sarà il culmine dell’esperienza golfistica nel nord della Gran Bretagna, il The Open Championship. E, come di consueto, per avvicinarsi al più antico tra i major, lo Scottish Open apre le porte la settimana antecedente, dando così modo a coloro i quali non fossero troppo abituati a giocare sui links, di prendere feeling con il vento, la pioggia e i green duri. Questa settimana il Genesis Scottish Open sarà ospitato a North Berwick, più precisamente sui fairway del The Renaissance Club, club storico nonchè teatro delle ultime 8 edizioni del torneo in questione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scottish Open, banco di prova in Scozia in vista dell’Open Championship. Field stellare a North Berwick

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