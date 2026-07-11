Padiglione Russia l' annuncio | La commissione UE ha deciso di revocare i fondi alla Biennale di Venezia

La Commissione europea ha annunciato di aver deciso di revocare i fondi destinati alla Biennale di Venezia. La comunicazione è stata diffusa dalla vicepresidente e commissaria europea per la Sovranità tecnologica attraverso un post sui social media. La decisione riguarda il finanziamento precedentemente assegnato all’evento culturale. Finora non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

La Commissione europea ha deciso di revocare il finanziamento alla Biennale. Lo ha comunicato la vicepresidente e commissaria per la Sovranità tecnologica Henna Virkunnen in un post sui social. «La Commissione raccomanda ufficialmente a EACEA (agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura) di terminare il finanziamento di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò fa seguito a una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia» ha scritto la commissaria. La decisione arriva dopo che la Biennale ha deciso di ospitare il padiglione russo durante l'edizione di quest'anno. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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