Bruxelles ha inviato una seconda lettera alla Biennale di Venezia, contestando la presenza di un artista russo alla mostra. La Fondazione dell’evento ha risposto affermando di aver rispettato tutte le norme e di non avere alcun potere sulle sanzioni internazionali attualmente in vigore. La disputa potrebbe portare a Venezia a perdere due milioni di euro di fondi europei.

Venezia - Bruxelles invia una seconda lettera e contesta la presenza russa alla mostra; la Fondazione replica: norme rispettate, nessun potere sulle sanzioni internazionali in vigore oggi. Si alza il livello dello scontro tra Unione europea e Biennale di Venezia sulla partecipazione della Russia alla mostra d’arte. Da Bruxelles è arrivata una nuova presa di posizione, accompagnata da una seconda lettera inviata alla Fondazione dopo quella già trasmessa il 10 aprile nell’ambito del progetto Creative Europe Media. A chiarire la linea della Commissione è stata la vicepresidente Henna Virkkunen, che durante un punto stampa ha confermato l’invio della nuova comunicazione “sulla base di ulteriori prove”.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Biennale, bufera Ue sulla Russia: ora Venezia rischia due milioni di fondi

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