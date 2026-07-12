Scontro tra treni ad Andria Mattarella a cerimonia per decennale | commozione tra parenti vittime
Oggi ad Andria si è svolta una cerimonia per il decimo anniversario della strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato, in cui sono morte 23 persone. Il presidente della Repubblica ha partecipato all’evento, che ha visto la presenza di familiari delle vittime. Durante la commemorazione, si sono susseguite testimonianze e momenti di raccoglimento. L’incidente ferroviario si è verificato dieci anni fa e ha coinvolto un scontro tra due treni sulla tratta.
Andria, 12 lug. - (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ad Andria per partecipare alla cerimonia di commemorazione del decimo anniversario della strage dei treni di 10 anni fa quando, sulla tratta tra Andria e Corato, morirono 23 persone. Ad accoglierlo l'applauso dei cittadini, oltre alla sindaca Giovanna Bruno, al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e alla prefetta Flavia Anania. La cerimonia, alla presenza di parenti delle vittime, che il capo dello Stato ha salutato uno per uno, si è tenuta vicino alla Stazione ferroviaria di Andria, dopo l'omaggio alla targa che ricorda le vittime. Subito dopo, in un clima di grande commozione dei familiari, i 23 rintocchi delle campane, tanti quante le vittime di quel tragico incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Dieci anni fa lo scontro fra treni in Puglia, Mattarella alla commemorazione delle 23 vittime
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La cerimonia di commemorazione nel decennale dello scontro tra due treni in Puglia, nella tratta tra Andria e Corato, che causò 23 vittime e oltre 50 feriti. Il presidente Mattarella saluta i parenti delle vittime e i superstiti dell'incidente. #ANSA x.com
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