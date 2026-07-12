Scontro tra treni ad Andria Mattarella a cerimonia per decennale | commozione tra parenti vittime

Notizia in breve

Oggi ad Andria si è svolta una cerimonia per il decimo anniversario della strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato, in cui sono morte 23 persone. Il presidente della Repubblica ha partecipato all’evento, che ha visto la presenza di familiari delle vittime. Durante la commemorazione, si sono susseguite testimonianze e momenti di raccoglimento. L’incidente ferroviario si è verificato dieci anni fa e ha coinvolto un scontro tra due treni sulla tratta.