Il 12 luglio si terrà ad Andria una cerimonia per il decennale della strage ferroviaria, alla presenza del presidente della Repubblica. La commemorazione si svolgerà nel ricordo delle vittime dell’incidente avvenuto dieci anni fa. Il presidente visiterà il luogo della tragedia e parteciperà a un momento di commemorazione. L’evento si svolge in un contesto di ricordo e di riflessione pubblica sulla vicenda.

Un decennale nel segno del dolore, come tutti gli anni. Ma domenica 12 luglio ci sarà anche il presidente del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario avvenuto 10 anni fa sulla tratta a binario unico compreso tra Corato e Andria, quando due treni si scontrarono frontalmente ad alta velocità provocando anche il ferimento di 51 persone. Il programma prevede la deposizione di una corona di fiori davanti alla stele commemorativa che si trova difronte alla stazione ferroviaria mentre alle 11:05, ora dell'impatto tra i due treni, ci sarà il minuto di silenzio seguito dai 23 rintocchi delle campane e dalla lettura dei nomi delle vittime. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Scontro treni, il presidente Mattarella ad Andria il 12 luglio per il decennale della strage. «Sarà un momento di indentità nazionale»

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Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria: ricordo delle 23 vittime

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