Un incidente sulla strada statale 106 nel cosentino ha causato un morto e due feriti. Nel pomeriggio di oggi, un'auto e un camion sono entrati in collisione a Corigliano Rossano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma una persona nell'auto è deceduta. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale con ferite. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Cosenza, 4 giu. (Adnkronos) - Ancora sangue sulla Strada statale 106, in provincia di Cosenza. Un incidente mortale si è verificato, nel pomeriggio di oggi, a Corigliano Rossano, coinvolgendo un camion e un'auto. Il bilancio è di un morto e due feriti, di cui uno in maniera grave. La vittima è un uomo di circa 50 anni, originario di Acri, deceduto durante il trasporto in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Una seconda persona coinvolta ha riportato ferite lievi, mentre una terza persona, le cui condizioni sono apparse più serie, si trova al momento sotto osservazione. Sul luogo dell'incidente, la Polizia stradale, al lavoro per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scontro tra auto e camion sulla 106 jonica nel cosentino: un morto e due feriti

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