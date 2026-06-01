Scontro tra due auto a Tor San Lorenzo | morto un ragazzo di 20 anni 4 feriti

Notizia in breve

Un ragazzo di 20 anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le cause sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è deceduta prima dell’arrivo in ospedale. Le altre persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate.