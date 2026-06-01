Scontro tra due auto a Tor San Lorenzo | morto un ragazzo di 20 anni 4 feriti
Un ragazzo di 20 anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le cause sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è deceduta prima dell’arrivo in ospedale. Le altre persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate.
Un 20enne ha perso la vita in un incidente con un'altra auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Passeggero di un amico, dopo lo scontro l'auto è volata fuoristrada, ribaltandosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scontro frontale tra due auto a Roma, tre morti e un ferito grave.
Notizie e thread social correlati
Incidente a Tor San Lorenzo: scontro fra automobilisti, morto un 20enne. Quattro feritiUn incidente a Tor San Lorenzo ha coinvolto due automobili, provocando la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento di altri quattro persone.
Terribile scontro auto-scooter, morto un ragazzo di 18 anni a Palermo. Ci sono anche due feriti, uno è graveUn incidente stradale tra un'auto e uno scooter si è verificato tra Misilmeri e Portella di Mare, in provincia di Palermo.
Argomenti più discussi: Paura a Parco Leonardo: famiglia in auto assalita da una banda. Venerdì la protesta dei residenti; Ardea, minaccia cassiere con coltello: arrestato -.
Incidente a Tor San Lorenzo: scontro fra automobilisti, morto un 20enne. Quattro feritiPer il giovane residenti ai Castelli Romani non c'è stato nulla da fare. È la quarta vittima sulle strade di Roma e provincia nel fine settimana. Salgono a 56 i morti dall'inizio del 2026 ... romatoday.it
Tragedia questo pomeriggio ad Aprilia dove una bambina di 11 anni, che procedeva in bicicletta, è deceduta dopo essere stata travolta da un'auto condotta da una donna. L'incidente è avvenuto intorno alle 16, la donna alla guida si è fermata per prestare soc facebook
Scontro tra due auto a Tor San Lorenzo: morto un ragazzo di 20 anni, 4 feritiUn 20enne ha perso la vita in un incidente con un'altra auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea ... fanpage.it