Mattarella ad Andria | il giorno del ricordo dello scontro fra treni

Il presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia ad Andria dedicata al ricordo di uno scontro tra treni. Ha sottolineato che l’evento non è una festa o una parata, ma un momento di rispetto e memoria. Ha invitato tutti a mantenere un comportamento appropriato per conferire dignità all’iniziativa. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con l’obiettivo di onorare le vittime dell’incidente.

«Non è una festa, non è una parata. È una cerimonia commemorativa, rispetto alla quale chiediamo a tutti il giusto contegno per dare decoro e dignità all’iniziativa». La città di Andria si appresta a ospitare, questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del decennale dalla strage dei treni, e la sindaca Giovanna Bruno ha rimarcato con forza come l’evento non debba assumere alcun contorno celebrativo, per rispetto delle famiglie che soffrono ancora la perdita di un proprio caro e del dolore che questa vicenda continua a provocare nei cittadini dei territori coinvolti (Andria e Corato in prima linea) e dell’intera Puglia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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