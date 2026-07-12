Schiamazzi e danni ai parchi | serve la vigilanza

Le autorità hanno segnalato un aumento di schiamazzi e danni nei parchi pubblici durante le serate estive. Con le finestre aperte a causa del caldo, residenti lamentano rumori molesti e comportamenti vandalici. La vigilanza nelle aree verdi è stata rafforzata, ma i problemi persistono. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli, riscontrando frequenti episodi di disturbo e danneggiamenti alle strutture. Nessuna misura definitiva è stata ancora adottata.

Caldo, finestre aperte e schiamazzi: il combinato perfetto per trasformare l’estate di chi abita nelle vicinanze di parchi, giardini pubblici e luoghi di ritrovo in un incubo. A Vallefoglia, in queste settimane dalle temperature roventi, gli abitanti reclamano il diritto al rispetto della quiete notturna. Nei giorni scorsi si è levata la segnalazione da parte dei residenti in via Mazzini a Montecchio che vivono nei pressi del campo sportivo, di corse di automobili e di motorini che nel corso della notte sfrecciano a tutto gas nelle strade e nei parcheggi, accompagnando il tutto con schiamazzi e scoppi di petardi. Situazione non diversa da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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