Piediluco un cittadino scrive al Prefetto | Vicoli usati come bagni a cielo aperto schiamazzi e danni continui

Un residente di Piediluco ha scritto una lettera al Prefetto Antonietta Orlando, segnalando problemi nel quartiere. Nella comunicazione si parla di vicoli usati come bagni a cielo aperto, di schiamazzi frequenti e di danni continui. La lettera è stata inviata per evidenziare le difficoltà quotidiane vissute da alcuni cittadini e richiedere un intervento delle autorità competenti. La situazione nel quartiere è stata descritta come difficile da gestire.

Un residente di Piediluco ha scritto una lettera al Prefetto Antonietta Orlando, sottoponendo alcune criticità condivise con altri concittadini. Gli abitanti della frazione infatti segnalano alcune problematiche che si verificano, soprattutto, durante i fine settimana e nei giorni festivi e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Piediluco, denuncia al Prefetto: degrado e schiamazzi nei weekend? Cosa scoprirai Come vengono gestiti i rifiuti e gli schiamazzi nei vicoli storici? Chi ha documentato i danni ai giardini e ai beni comuni? Quali... Colleferro | Segni. È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo. Il Comitato scrive al Prefetto, Moffa scrive a Sanna…Cronache Cittadine COLLEFERRO SEGNI – Com’era prevedibile, la questione relativa alla sospensione del traffico pesante nel Quartiere Murillo di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Degrado a Piediluco nei weekend, un cittadino scrive al Prefetto -; Maxi blackout a Terni, disservizio elettrico dal centro a Piediluco: tecnici Asm al lavoro sulla cabina primaria di Villa Valle. Il borgo di Piediluco degradato nei weekend, un cittadino scrive al Prefettodi S.S. «Chi le scrive è un cittadino, portavoce di altri cittadini preoccupati per la situazione che durante i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi si ripete molto spesso all’interno del ... umbria24.it