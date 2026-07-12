Un sito archeologico è stato scoperto sotto un campo da calcio nella zona di Colombarone. Gli scavi, ancora in corso, hanno portato alla luce reperti risalenti a diverse epoche storiche. La scoperta riguarda un’area che si pensa possa contenere testimonianze di antiche civiltà. Le autorità stanno monitorando le operazioni di scavo e valutando i reperti trovati. La zona è attualmente chiusa al pubblico mentre proseguono le indagini.

di Elisabetta Ferri Un vero tesoro nascosto sotto un campo da calcio. E’ l’incredibile storia dell’ area archeologica di Colombarone, riemersa dall’oblio nel 1980 ma riportata alla luce soltanto fra il 2001 e il 2006 quando, con lo spostamento della Polisportiva locale, partirono gli scavi per ritrovare la villa romana e la basilica paleocristiana di San Cristoforo ad Aquilam di cui si fa cenno nel Liber Pontificalis, una fonte medievale. Per i vacanzieri alla ricerca di stimoli diversi, è sufficiente lasciare la spiaggia nel tardo pomeriggio e approdare in 15 minuti in un luogo suggestivo, inserito nella cornice del Parco San Bartolo: il sito è visitabile gratuitamente ogni venerdì, con guida, dalle 19 alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scavi di Colombarone. Un tesoro da scoprire con un calice di vino

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