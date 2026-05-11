Un calice di vino al giorno

Da gbt-magazine.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, si è parlato molto del consumo moderato di alcol, spesso rappresentato da un solo bicchiere di vino al giorno. Questo argomento ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati, con opinioni divergenti sui reali effetti sulla salute. La questione rimane attuale e al centro di numerosi studi scientifici che analizzano i possibili benefici e rischi associati a questa abitudine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cosa cambia davvero nel corpo? Il  consumo moderato di alcol, spesso identificato in  un calice di vino al giorno, ha alimentato dibattiti per decenni. Tradizionalmente associato al cosiddetto “paradosso francese”, il vino – specialmente rosso – è stato celebrato per i suoi polifenoli come il  resveratrolo. Ma le ricerche recenti ridefiniscono il quadro: mentre alcuni studi osservazionali suggeriscono vantaggi per il cuore, meta-analisi e linee guida OMS indicano che  non esiste un livello sicuro di alcol.  Un bicchiere di vino quotidiano  introduce circa 10-12 grammi di etanolo, con impatti dose-dipendenti su vari organi....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

un calice di vino al giorno
© Gbt-magazine.com - Un calice di vino al giorno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un bicchierino di vino al giorno fa bene

Video Un bicchierino di vino al giorno fa bene?

Notizie correlate

Leggi anche: Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto"

Dalla, Sting e Capossela. Quando le canzoni si abbinano al calice di vino"Com’è bello il vino rosso, rosso, rosso", "ma com’è bello il vino bianco, bianco, bianco".

Argomenti più discussi: PINETA NATURE RESORT, L’ANIMA DEL TRENTINO IN UN CALICE; Calici di primavera: eventi sul vino nel bolognese; Sagrantino di Montefalco, un grande rosso capace di reinventarsi, senza perdere identità; Alba trasforma le Langhe in un grande calice: la Festa del Vino accende i riflettori sui vitigni autoctoni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web