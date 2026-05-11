Un calice di vino al giorno
Negli ultimi anni, si è parlato molto del consumo moderato di alcol, spesso rappresentato da un solo bicchiere di vino al giorno. Questo argomento ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati, con opinioni divergenti sui reali effetti sulla salute. La questione rimane attuale e al centro di numerosi studi scientifici che analizzano i possibili benefici e rischi associati a questa abitudine.
Cosa cambia davvero nel corpo? Il consumo moderato di alcol, spesso identificato in un calice di vino al giorno, ha alimentato dibattiti per decenni. Tradizionalmente associato al cosiddetto “paradosso francese”, il vino – specialmente rosso – è stato celebrato per i suoi polifenoli come il resveratrolo. Ma le ricerche recenti ridefiniscono il quadro: mentre alcuni studi osservazionali suggeriscono vantaggi per il cuore, meta-analisi e linee guida OMS indicano che non esiste un livello sicuro di alcol. Un bicchiere di vino quotidiano introduce circa 10-12 grammi di etanolo, con impatti dose-dipendenti su vari organi....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Un bicchierino di vino al giorno fa bene
Notizie correlate
Leggi anche: Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto"
Dalla, Sting e Capossela. Quando le canzoni si abbinano al calice di vino"Com’è bello il vino rosso, rosso, rosso", "ma com’è bello il vino bianco, bianco, bianco".
Argomenti più discussi: PINETA NATURE RESORT, L’ANIMA DEL TRENTINO IN UN CALICE; Calici di primavera: eventi sul vino nel bolognese; Sagrantino di Montefalco, un grande rosso capace di reinventarsi, senza perdere identità; Alba trasforma le Langhe in un grande calice: la Festa del Vino accende i riflettori sui vitigni autoctoni.
la Repubblica. . Sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica dal vivo aumenta la piacevolezza dei sorsi. Anche se le note sono tristi o nostalgiche. Lo dice uno studio dell’Università di Pisa e dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr pubblicato s facebook
Sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica dal vivo aumenta la piacevolezza dei sorsi. Anche se le note sono tristi o nostalgiche. Lo dice uno studio dell’Università di Pisa e dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr pubblicato sulla rivista Foods x.com