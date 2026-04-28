Monopattini scatta l' ora del ' targhino' ma slitta l' obbligo di assicurazione Multe fino a 400 euro

Entro l’estate diventeranno obbligatori targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia, dopo mesi di attese e ritardi legati alle procedure burocratiche per il rilascio dei contrassegni identificativi. Nel frattempo, le autorità hanno annunciato sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi circola senza assicurazione, mentre l’obbligo di targa dovrebbe entrare in vigore successivamente. La normativa riguarda i veicoli elettrici usati sulle strade urbane.

“Entro l’estate diventeranno finalmente obbligatori targa e assicurazione per i monopattini elettrici circolanti in Italia, dopo mesi di ritardi dovuti principalmente alle procedure burocratiche per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini. Dopo la pubblicazione in Gazzetta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Monopattini elettrici: slitta l’obbligo di assicurazione Rc, multe fino a 400 euroABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova scadenza per la copertura assicurativa Arriva un rinvio per l’obbligo di assicurazione destinato ai monopattini... Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monopattini, ecco il targhino: l’obbligo scatta il 16 maggio. Per l’assicurazione due mesi in più; Assicurazione obbligatoria per i monopattini, i ministeri rinviano le scadenze di due mesi; Monopattini: rinvio dell’assicurazione...e motorizzazione in affanno per la consegna delle targhe; Assicurazione monopattini, obbligo rinviato al 16 luglio: come mettersi in regola e sanzioni. Monopattini: targa obbligatoria dal 16 maggio, multe fino a 400 euroIl ministro ha ribadito che le misure di casco, targa e assicurazione sono state introdotte per tutelare sia chi utilizza il monopattino, sia coloro che potrebbero essere coinvolti in incidenti. Ha ... it.blastingnews.com Monopattini fuori controllo, bambini alla guida e regole ignorate: scatta l’allarme a FoggiaIl fenomeno della micro-mobilità continua a far discutere in provincia di Foggia, dove l’uso sempre più diffuso di monopattini e ... immediato.net Monopattini, ecco il “targhino”: l’obbligo scatta il 16 maggio. Per l’assicurazione due mesi in più x.com L’assicurazione RC per monopattini slitta al 16 luglio 2026. Cosa cambia tra targhino obbligatorio da maggio e nuove regole facebook