Scatta la rivoluzione dell' assicurazione obbligatoria per i monopattini Tutte le info utili

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio entra in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, dopo una proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell'Ania. La misura riguarda circa un milione di proprietari privati che utilizzano questo tipo di veicolo in Italia. La legge impone che ogni monopattino sia coperto da una polizza assicurativa, rendendo obbligatorio il pagamento di un premio per la responsabilità civile.

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Il 16 luglio, dopo la proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell'Ania, scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati che utilizzano in Italia tale mezzo. Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza Rc capofamiglia. La polizza obbligatoria per il monopattino, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ecco da quando targa e assicurazione saranno obbligatorie sui monopattini

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