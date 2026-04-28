A partire da maggio diventa obbligatorio esporre la targa sui monopattini, come confermato dal Ministero e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La norma riguarda tutti i mezzi in circolazione e si applica anche ai modelli già in uso. Tuttavia, molte persone stanno commettendo errori nel comprendere le modalità di assicurazione, che invece sarà richiesta solo a partire da luglio 2026.

Dal Ministero e dalla Gazzetta Ufficiale arriva la conferma: contrassegno obbligatorio da maggio, mentre l’assicurazione RC slitta a luglio 2026. Attenzione: non è come pensi (e rischi la multa). Dal 16 maggio 2026 cambia tutto per chi usa il monopattino elettrico in Italia. In queste ore stanno circolando informazioni confuse e spesso errate, soprattutto sull’obbligo di assicurazione. Ecco cosa stabiliscono davvero le fonti ufficiali – Ministeri e Gazzetta Ufficiale – e cosa devi fare subito per evitare sanzioni. Monopattini elettrici obbligo targa: cosa cambia davvero dal 16 maggio 2026. A partire dal 16 maggio 2026 entra ufficialmente in vigore in Italia l’obbligo di contrassegno identificativo (la cosiddetta “targa”) per i monopattini elettrici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Monopattini, svolta da maggio: scatta la targa obbligatoria (ma sull’assicurazione molti stanno sbagliando)

Monopattini, dal 16 maggio 2026 scatta l’obbligo di targa e di assicurazione

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