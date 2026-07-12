Due clienti hanno lasciato il ristorante di Ferrara senza pagare un conto di 140 euro. Il cameriere li ha inseguiti e, arrivato davanti a loro, uno dei due ha colpito con un pugno in faccia. Il volto del cameriere si è gonfiato e arrossato, e ha deciso di sporgere denuncia. Non sono state fornite altre informazioni sui clienti o sulle eventuali conseguenze legali.

Cenano in un ristorante di Ferrara, poi scappano senza pagare il conto da 140 euro e quando vengono raggiunti dal cameriere, uno dei due gli sferra un pugno in faccia. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 9 luglio intorno alle 23.30 al ristorante Hostaria Savonarola. È “Il Resto del Carlino” a fornire i dettagli di quanto accaduto. Protagonista una coppia di 50enni che avrebbe consumato una lauta cena prima di mettere in atto il piano. Dapprima la donna si è allontanata, raggiunta poco dopo dall’uomo che era con lei. “I due erano in uno dei tavoli sotto il portico, ma già da qualche minuto erano tenuti d’occhio dal personale del ristorante”, si legge sulla testata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scappano dal ristorante per non pagare il conto da 140 euro, il cameriere li insegue e riceve un pugno in faccia: “Aveva il volto gonfio e arrossato, faremo denuncia”

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Ferrara, scappano dal ristorante senza pagare il conto da 140 euro: il cameriere li insegue ma riceve un pugno in facciaDue clienti sono scappati da un ristorante con un conto di 140 euro, ma sono stati inseguiti dal cameriere.

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Temi più discussi: Ferrara, scappano dal ristorante senza pagare il conto da 140 euro: il cameriere li insegue ma riceve un pugno in faccia; Scappano senza pagare la cena da 140 euro. Inseguiti, picchiano il cameriere; Scappano senza pagare il conto di 140 euro: il cameriere li insegue in strada, ma riceve un pugno in pieno volto; Sorpresa: 30 profughi in paese.

Scappano senza pagare il conto. Il cameriere li insegue in strada. Ma riceve un pugno in pieno voltoLa coppia, l’altra notte, ha consumato un lauto pasto da 140 euro al ristorante Savonarola, poi la fuga . La polizia ha raggiunto i due che si stavano allontanando a bordo di un’auto guidata da amici. msn.com

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