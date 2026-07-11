Due persone sono fuggite dal ristorante senza saldare il conto. Il cameriere, cercando di fermarle, le ha inseguiti per strada. Durante la scena, uno dei due ha colpito il cameriere con un pugno in faccia. La fuga è durata pochi metri prima che arrivassero le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia sta indagando sui fatti.

Vecchia e brutta usanza ancora in circolo nel nostro Paese, a volte esportata purtroppo anche all’estero: andare in un ristorante, consumare un lauto pasto e poi scappar via senza pagare. L’ultimo episodio si è verificato, l’altra notte, intorno alle 23,30, al ristorante Savonarola: una coppia di 50enni si è goduta una cena da 140 euro, poi, pensando di farla franca, prima la donna si è allontanata e, dopo poco, anche il compagno ha cercato di raggiungerla. I due erano in uno dei tavoli sotto il portico, ma già da qualche minuto erano tenuti d’occhio dal personale del ristorante. Le loro ’mosse’ non erano passate inosservate. Così, appena l’uomo si è allontanato, un cameriere lo ha inseguito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Scappano senza pagare il conto. Il cameriere li insegue in strada. Ma riceve un pugno in pieno volto; Scappano senza pagare la cena da 140 euro. Inseguiti, picchiano il cameriere; Cena a scrocco, la fuga dura poco: riconosciuto e denunciato; Risse, furti e rapine, così i maranza si sono presi il Colosseo. Li arrestano e tornano.

Scappano senza pagare il conto. Il cameriere li insegue in strada. Ma riceve un pugno in pieno voltoLa coppia, l’altra notte, ha consumato un lauto pasto da 140 euro al ristorante Savonarola, poi la fuga . La polizia ha raggiunto i due che si stavano allontanando a bordo di un’auto guidata da amici. ilrestodelcarlino.it

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