L'allenatore della nazionale argentina ha dichiarato che, nonostante la qualificazione alle semifinali, la squadra ha avuto fortuna e affronta ancora diverse criticità. Ha ricordato che circa un mese e mezzo fa la situazione non sembrava favorevole, e ora considera comunque un risultato importante essere arrivati fino a questo punto. Scaloni ha sottolineato l’impegno, ma ha anche evidenziato i problemi ancora presenti nel percorso della squadra.

“Un mese e mezzo fa la situazione non sembrava promettente, adesso è una grande vittoria essere arrivati in semifinale”. Lionel Scaloni mostra l’orgoglio ma non dimentica le criticità. In tre partite a eliminazione diretta, i campioni del mondo hanno dovuto faticare fino al termine dei supplementari per due volte: contro Capo Verde (3-2) ha risolto Romero da corner. Contro la Svizzera (3-1) ha rotto la parità Julian Alvarez con un destro all’incrocio dei pali e poi Lautaro Martinez ha messo il sigillo in contropiede. Ma la sofferenza è stata alta. Come ha riconosciuto anche il ct. “La fortuna è stata dalla nostra parte, perché la Svizzera ha dovuto fare a meno di un espulso, ed è stato allora che noi abbiamo attaccato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scaloni: "Siamo stati fortunati". L'Argentina va, ma quanti campanelli d'allarme...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inghilterra, il ct Tuchel: "Bel risultato ma non sono soddisfatto, siamo stati fortunati"

Argentina, Scaloni: "Siamo una squadra che non si arrende mai". Poi risponde a YamalIl ct dell'Argentina ha affermato che la sua squadra non si arrenderà mai, sottolineando la passione che caratterizza il calcio nel paese.

Argomenti più discussi: Tuchel: Fortunati nei momenti decisivi, non a vincere; L'allenatore Lionel Scaloni: L'Argentina è stata fortunata che il giocatore svizzero abbia ricevuto un cartellino rosso.; Il ct della RD Congo apprende della morte del padre in conferenza: lo choc; Infantino: Su Balogun non ho deciso io. Trump mi ha chiamato, ma non è l'unico a farlo...

Età, difesa, ritmo, pressione e corsie: contro l'Inghilterra le ultime prestazioni non basteranno. E il tecnico ne è consapevoleEtà, difesa, ritmo, pressione e corsie: contro l'Inghilterra le ultime prestazioni non basteranno. E il tecnico ne è consapevole ... gazzetta.it