"Ci siamo complictai la vota enormemente. Il risultato è fantastico: siamo fra le migliori quattro. E' una cosa straordinaria, ma non sono soddisfatto della prestazione". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, in un'intervista a Itv al termine della partita contro la Norvegia. "L'impegno c'è ma ci siamo complicati la vita per come abbiamo giocato. Simao stati imprecisi, abbiamo commesso molti errori e non siamo stati abbastanza rapidi e costanti. Siamo stati fortunati", ha messo in evidenza Tuchel. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, il ct Tuchel: "Bel risultato ma non sono soddisfatto, siamo stati fortunati"

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