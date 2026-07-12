Sbloccata la crisi idrica a I Terzi | autobotte d’emergenza e via libera regionale al piano per il nuovo acquedotto

Notizia in breve

I rubinetti a secco a I Terzi sono stati riattivati grazie a un’autobotte d’emergenza e all’approvazione regionale di un nuovo piano per l’acquedotto. La soluzione è stata possibile grazie al lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’assessore regionale all’agricoltura e la vicepresidente. La crisi idrica nella frazione di Cerveteri si è così risolta, portando via libera a interventi strutturali.