Sbloccata la crisi idrica a I Terzi | autobotte d’emergenza e via libera regionale al piano per il nuovo acquedotto
I rubinetti a secco a I Terzi sono stati riattivati grazie a un’autobotte d’emergenza e all’approvazione regionale di un nuovo piano per l’acquedotto. La soluzione è stata possibile grazie al lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’assessore regionale all’agricoltura e la vicepresidente. La crisi idrica nella frazione di Cerveteri si è così risolta, portando via libera a interventi strutturali.
Cerveteri – Grazie al costante lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Cerveteri, in coordinamento con l’assessore all’agricoltura della regione Lazio, Giancarlo Righini e della Vice Presidente Roberta Angelilli i rubinetti a secco per i residenti della frazione di I Terzi non sono più un’emergenza dimenticata. L’arrivo di un mezzo di rifornimento per la distribuzione idrica ha garantito una prima risposta immediata alle famiglie rimaste da tempo senza approvvigionamento nelle proprie abitazioni. La criticità, che si protraeva da anni sul territorio, ha trovato un percorso di risoluzione strutturale attraverso l’approvazione del testo legislativo numero 10, varato dall’amministrazione regionale lo scorso 27 maggio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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