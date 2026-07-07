Emergenza idrica a I Terzi Gubetti chiede l’intervento della Regione

A I Terzi, frazione di Cerveteri, si sono verificati problemi di approvvigionamento idrico. La sindaca ha chiesto l’intervento della Regione per affrontare la crisi. La situazione ha portato a un nuovo intervento ufficiale, mentre le utenze continuano a lamentare mancanze di acqua. La richiesta di intervento mira a risolvere il problema di lunga durata che interessa la zona.

Cerveteri, 7 luglio 2026 – La carenza idrica nella frazione de I Terzi, a Cerveteri, torna al centro del confronto istituzionale. La sindaca Elena Gubetti ha inviato una nota al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, chiedendo un intervento urgente per risolvere una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, è ormai diventata insostenibile per diverse famiglie del territorio. “La carenza idrica persistente nella Frazione de I Terzi non è più tollerabile. Nonostante qualche bassa speculazione politica, che volutamente omette di dire che la rete idrica non è di proprietà del Comune ma di Arsial, negli ultimi mesi ho... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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