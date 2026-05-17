Lavori in via Sarca nuovo acquedotto per potenziare la rete idrica di Montesilvano
Nella mattinata di venerdì 15 maggio, il sindaco di Montesilvano ha visitato un cantiere in via Sarca, accompagnato dai rappresentanti di una società incaricata dei lavori. L’intervento riguarda la costruzione di un nuovo acquedotto volto ad aggiornare e migliorare la rete idrica cittadina. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio di rinnovamento delle sottoreti urbane, con l’obiettivo di potenziare il servizio in tutta la zona. I lavori sono stati ufficialmente avviati con il sopralluogo del primo cittadino.
Va avanti il piano di ammodernamento delle sottoreti urbane di Montesilvano. Nella mattinata di venerdì 15 maggio, il sindaco Ottavio De Martinis ha effettuato un sopralluogo in via Sarca insieme ai vertici della società Aca Spa per dare ufficialmente il via ai lavori di realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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