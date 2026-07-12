SBK Donington | Ducati campione Bulega si riprende tutto?

Da ilgiornaledigitale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Donington Park, Ducati si laurea campione della Superbike, mentre Bulega recupera terreno. In ventiquattro ore, il Prosecco Doc UK...

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Donington Park entra nella storia della Superbike, e ci entra parlando italiano e spagnolo insieme. Nel giro di ventiquattro ore il Prosecco Doc UK Round ha regalato la prima vittoria in carriera di Iker Lecuona — quella che ha interrotto la striscia perfetta di Nicolò Bulega — la risposta furiosa del leader del Mondiale, che come raccontavamo nell’anteprima a Donington non aveva mai vinto e ha rimediato due volte in un giorno, e soprattutto il 22° titolo Costruttori WorldSBK della Ducati: un record che nessun altro marchio può nemmeno vedere col binocolo, festeggiato proprio nell’anno del centenario di Borgo Panigale. Gara 1: Lecuona spezza l’incantesimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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