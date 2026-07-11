Nicolò Bulega ha vinto tutte e ventuno le gare disputate nel campionato SBK a Donington, mantenendo un record senza precedenti. Nonostante la serie di vittorie, il pilota non ha mai ottenuto un successo in questa pista prima di questa stagione. La sua striscia di vittorie si estende al 2026, senza interruzioni, e rappresenta una performance unica nel campionato mondiale Superbike.

Ventuno gare, ventuno vittorie. Il 2026 di Nicolò Bulega è una sequenza perfetta che non ha precedenti recenti nel WorldSBK, eppure il Prosecco DOC UK Round di Donington Park — ottavo appuntamento della stagione, ultimo prima della pausa estiva — nasconde un’anomalia che il leader del Mondiale conosce bene: su questa pista, in Superbike, non ha mai vinto. «Non abbiamo mai vinto su questo circuito in Superbike e questo ci motiva ancora di più», ha ammesso alla vigilia nel comunicato del team Aruba.it Racing – Ducati. E domenica, oltre alla striscia, c’è in palio qualcosa di più pesante. Il venerdì è già suo, nel caldo anomalo. Il round britannico è iniziato con condizioni quasi inedite per l’Inghilterra: oltre 30 gradi d’aria e più di 40 sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - SBK Donington: Bulega 21 su 21, ma qui non ha mai vinto?

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