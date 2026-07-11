LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Bulega si prende la pole a Donington Park
Alle 16:30 si svolgerà la prima gara del GP di Gran Bretagna 2026 di Superbike a Donington Park. Bulega ha ottenuto la pole position, puntando alla prima vittoria nel circuito. L’evento è trasmesso in diretta, con aggiornamenti disponibili sui canali dedicati. La gara precede le qualifiche e le sessioni di prove libere, che si sono svolte nelle ore precedenti. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 km, con numerosi turni di qualificazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Appuntamento alle ore 16.30 per gara-1. Bulega cercherà la prima vittoria in SBK a Donington Park. Grazie per averci seguito, un saluto sportivo! 12.33 Questa la classifica finale della Superpole: 1 Nicolo Bulega Ducati Panigale V4R 1’24.410 — 2 Iker Lecuona Ducati Panigale V4R 1’24.462 +0.052 3 Yari Montella Ducati Panigale V4R 1’24.608 +0.198 4 Sam Lowes Ducati Panigale V4R 1’24.708 +0.298 5 Xavi Vierge Yamaha YZF R1 1’25.240 +0.830 6 Lorenzo Baldassarri Ducati Panigale V4R 1’25.314 +0.904 7 Alex Lowes bimota KB998 Rimini 1’25.373 +0.963 8 Axel Bassani bimota KB998 Rimini 1’25.395 +0.985 9 Thomas Bridewell Ducati Panigale V4R 1’25. 🔗 Leggi su Oasport.it
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