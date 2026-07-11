LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Bulega si prende la pole a Donington Park

Notizia in breve

Alle 16:30 si svolgerà la prima gara del GP di Gran Bretagna 2026 di Superbike a Donington Park. Bulega ha ottenuto la pole position, puntando alla prima vittoria nel circuito. L’evento è trasmesso in diretta, con aggiornamenti disponibili sui canali dedicati. La gara precede le qualifiche e le sessioni di prove libere, che si sono svolte nelle ore precedenti. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 km, con numerosi turni di qualificazione.