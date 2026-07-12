Un magazzino a Noale, gestito da Mauro e Patrizia Corò, è noto come il luogo dove le troupe cinematografiche trovano oggetti per arredare grandi film. Tra gli articoli presenti ci sono un’ovovia degli anni ‘50 parcheggiata all’esterno e statue con pellicce, oltre a grondaie di marmo provenienti dal Padiglione Italia della Biennale. Se si passa da lì, si può notare questa collezione di oggetti insoliti e curiosi.

Se vagando senza meta per la strada Noalese dovesse capitarvi di imbattervi in una vecchia ovovia anni ‘50 parcheggiata di fronte a una statua «con la pelliccia» o alle grondaie di marmo appena dismesse dal Padiglione Italia della Biennale, non sono gli effetti del grande caldo, ma il termine «visione» potrebbe fare al caso vostro. Siete infatti capitati all’ingresso della valigia dei sogni travestita da capannone di Mauro e Patrizia Corò: «Saxum». Un negozio, un magazzino, ma soprattutto il luogo in cui le case di produzione cinematografica, i creativi, i professionisti che immaginano mondi che poi diventano film o spot, vanno per trovare gli oggetti reali che col loro allure renderanno tutto più credibile. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - «Saxum», il magazzino dei sogni di Mauro e Patrizia Corò a Noale: «Accumulatori? Qui le troupe pescano gli oggetti per arredare i grandi film»

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