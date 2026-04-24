Durante una ripresa all'aperto, alcuni migranti hanno aggredito gli inviati del programma televisivo. Sono volate coltellate e sono stati usati proiettili, costringendo la troupe a interrompere le riprese. L'incidente si è verificato in un'area frequentata da migranti, creando momenti di tensione e paura tra i presenti. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno gestito il caos sul posto.

Faccia a faccia con gli immigranti violenti. Fortune alterne per gli inviati di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4. Va male (e poteva finire pure peggio) al giornalista spedito a Trento, accolto da un coro «giornalista, vaffanc**». Il servizio è sullo spaccio di droga a cielo aperto. «Come mai siete qua?», domanda. «Business, spacciare», risponde placido lo straniero. La tensione sale velocemente: «Nascondi la mia faccia porca putt**», e si giunge all'aggressione fisica: «Ci stanno prendendo a bastonate, guardate cosa stanno facendo. Spray al peperoncino, lancio di bottiglia, sassi e bastonate. Questi immigrati si scagliano contro la nostra telecamera», spiega il cronista.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, botte e pistole: assalto dei migranti alla troupe

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