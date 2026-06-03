Il 27 maggio, a Palazzo Montani Antaldi, si è tenuta una serata dedicata al basket, in attesa dell’evento dell’11 giugno. Durante la serata è stato proiettato un film su Franco Bertini e sono stati celebrati gli 80 anni della Vuelle. Sono intervenuti alcuni ex giocatori e figure storiche del club, che hanno rivolto i loro auguri.

In attesa dell’evento dell’11 giugno, un’altra serata ha scaldato il cuore degli appassionati di basket, il 27 maggio scorso a Palazzo Montani Antaldi. Quindici volti da tutto il mondo che all’improvviso irrompono sullo schermo e nell’immaginario di tutti i presenti in sala: la sorpresa del Circolo della Stampa per celebrare gli 80 anni della Vuelle è andata molto al di là dello schieramento in carne e ossa degli atleti degli scudetti. La carrellata di video raccolti ha strappato sorrisi e commozione. Una ricerca minuziosa andata dagli anni ‘60 col saluto di Carlos Ferello dall’Argentina, passata per gli anni ‘70 con la struggente immagine... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande serata del basket. Il film su Franco Bertini e gli 80 anni della Vuelle. Gli auguri dei grandi ex

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Davide ci emoziona con Esseri Umani di Mengoni | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Notizie e thread social correlati

2 Giugno, gli auguri di Rubio per gli 80 anni della Repubblica: "Il Governo Meloni garantisce stabilità"Il 2 giugno, un rappresentante statunitense ha inviato congratulazioni al popolo italiano per l’80° anniversario della Repubblica.

2 Giugno, oggi la parata per gli 80 anni. E Rubio fa gli auguri all'ItaliaOggi si celebra a Roma l’anniversario degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana con una parata.

Si parla di: La grande serata del basket. Il film su Franco Bertini e gli 80 anni della Vuelle. Gli auguri dei grandi ex; La cerimonia per la Vuelle: adesso volano gli stracci. Il Circolo non ha invitato i dirigenti. Lettera di protesta e controreplica.

La grande serata del basket. Il film su Franco Bertini e gli 80 anni della Vuelle. Gli auguri dei grandi exL’11 giugno al vecchio palas il documentario di Giovanni Lani sul Ragno. Ingresso libero, prenotazioni su Vivaticket, ma anche telefonando al Carlino. ilrestodelcarlino.it