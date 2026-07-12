Saxum da Shining a Il grande passo | il capannone dove i sogni cinematografici e vintage prendono vita

Notizia in breve

Un capannone industriale ospita un laboratorio dedicato alla produzione di scene cinematografiche e oggetti vintage. Qui, vengono realizzati set e accessori per film, con attenzione ai dettagli d’epoca. La struttura è attrezzata con attrezzature specifiche e materiali di recupero, creando un ambiente in cui sogni e ricordi si mescolano. Il luogo è frequentato da professionisti del settore e appassionati di cinema e vintage.