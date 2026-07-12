Saxum da Shining a Il grande passo | il capannone dove i sogni cinematografici e vintage prendono vita
Un capannone industriale ospita un laboratorio dedicato alla produzione di scene cinematografiche e oggetti vintage. Qui, vengono realizzati set e accessori per film, con attenzione ai dettagli d’epoca. La struttura è attrezzata con attrezzature specifiche e materiali di recupero, creando un ambiente in cui sogni e ricordi si mescolano. Il luogo è frequentato da professionisti del settore e appassionati di cinema e vintage.
Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Come si viveva negli anni ’30,’40,’50? Com’erano i bar negli anni del boom? Come giocavano i bambini quando tutti portavano ancora i calzoncini corti? Quel tavolino in quel film è nuovo o originale? E quel banco di scuola dei primi anni ’20? C’è un luogo a Noale, in provincia di Venezia, dove i sogni cinematografici e vintage prendono vita. È Saxum di Mauro e Patrizia Corò, un capannone che diventa valigia dei sogni per scenografi,... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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