Quando le luci si accendono i sogni prendono voce | il talento degli studenti al Verdi

Da brindisireport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRINDISI - Brindisi si prepara a celebrare i talenti delle nuove generazioni con la seconda edizione di "The Greatest Show – Festival del Talento", manifestazione educativa e artistica organizzata dall'istituto comprensivo "Bozzano-Centro". L'evento conclusivo, dal titolo evocativo "Quando le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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