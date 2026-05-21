Quando le luci si accendono i sogni prendono voce | il talento degli studenti al Verdi
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BRINDISI - Brindisi si prepara a celebrare i talenti delle nuove generazioni con la seconda edizione di "The Greatest Show – Festival del Talento", manifestazione educativa e artistica organizzata dall'istituto comprensivo "Bozzano-Centro". L'evento conclusivo, dal titolo evocativo "Quando le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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