Sarà un' estate calda ma non c' entra solo Hormuz

Quest’estate sarà caratterizzata da temperature elevate e da un aumento dei costi dell’energia e dei carburanti. Un servizio trasmesso su Rete 4 evidenzia come i rincari delle tariffe energetiche e dei carburanti alla pompa siano al centro delle preoccupazioni per i consumatori, senza collegamenti diretti con le condizioni climatiche o con la regione di Hormuz. La trasmissione si focalizza sulle variazioni di prezzo e sulle conseguenze economiche di tali aumenti.

Sarà un’altra estate calda, caldissima. E non certo solo per il clima. A 4 di Sera, su Rete 4, un servizio si concentra sul caro energia e i rincari dei prezzi dei carburanti alla pompa. «Stiamo peggiorando sempre di più, è diventato un lusso prendere la macchina», si lamenta un automobilista. A pesare, ancora una volta, la situazione in Medio Oriente e il nuovo stallo nello Stretto di Hormuz. A questo macroscenario si legano le vicende italiane, compreso il tanto chiacchierato taglio delle accise. «Non è che il governo ha interrotto gli interventi sulle accise immaginando che ci sarebbe stata una pace. Gli interventi sono stati interrotti in ragione di un forte calo del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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