Le previsioni indicano che l’estate 2026 potrebbe essere la più calda mai registrata, dopo un 2025 segnato da temperature elevate e perdita di aree verdi. La possibilità di un incremento delle temperature estive in Italia preoccupa gli esperti, considerando i recenti dati climatici. I rischi legati a ondate di calore e incendi sono al centro delle discussioni, mentre le autorità monitorano attentamente le tendenze climatiche per i prossimi mesi.

Dopo un 2025 da record per temperature e verde andato in fumo, l’estate 2026 rischia di essere ancora più calda. Il servizio Copernicus Climate Change Service (C3s) dell’Unione Europea ha già registrato il secondo marzo più caldo di sempre, ora con i numeri a disposizione è possibile provare a immaginare la prossima estate. Gli esperti, come quelli dell’Ecmwf, hanno annunciato un surplus termico tra i +1,0 °C e i +2,5 °C su scala nazionale. I mesi più caldi potrebbero essere luglio e agosto ed è proprio l’Italia, insieme a Spagna e Francia, il Paese più esposto all’aumento delle temperature. C’è la possibilità, proseguono gli esperti, di raggiungere senza troppi problemi la soglia dei 40 °C e superarla.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’estate 2026 sarà la più calda di sempre? Previsioni e rischi per l’Italia

Estate 2026: perché sarà peggio del 2003 e cosa sta per cambiare nelle nostre città

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