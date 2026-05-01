L'estate 2026 sembra già caratterizzata da anomalie climatiche, con previsioni che indicano temperature superiori alla media stagionale. Le prime settimane della stagione mostrano segnali di un aumento delle temperature rispetto alle medie storiche per il periodo. Le autorità meteorologiche hanno segnalato che le condizioni climatiche attese potrebbero portare a un’estate più calda rispetto alle normali stagionali.

Estate 2026: previste importanti anomalie climatiche già in avvio di stagione. Sono appena arrivate le proiezioni stagionali del Centro Europeo con le tendenze in linea generale su precipitazioni e temperature per i prossimi mesi di Giugno e Luglio.Lo scrive IlMeteo.it, secondo cui l'Estate partirà già nel mese di Giugno nel segno del caldo. Secondo le mappe dell'autorevole Centro Europeo le temperature potrebbero risultare sopra media, con anomalie rispetto ai valori di riferimento di +1,52°C su buona parte dell'Europa, Italia compresa. La vera notizia riguarda però il mese di Luglio, quando il vasto campo di alta pressione di origine africana potrebbe rafforzarsi sempre di più facendo aumentare le temperature.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo estate, sarà più calda del normale?

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