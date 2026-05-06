Dopo un lungo periodo lontana dall’Italia, Megan Gale è tornata a fare notizia. La modella e attrice ha lasciato il nostro paese circa vent’anni fa e ora è tornata a parlare di sé, portando con sé ricordi e novità. La sua assenza aveva lasciato spazio a curiosità e aspettative, mentre il suo ritorno ha riacceso l’attenzione sul suo percorso professionale e personale.

Dopo anni lontana dai riflettori italiani, Megan Gale torna a far parlare di sé con un ritorno che profuma di nostalgia e nuovi inizi. Il suo volto, rimasto impresso nella memoria collettiva di un’intera generazione, riappare oggi in una veste diversa, ma con lo stesso fascino di sempre. Un ritorno che non è solo pubblicitario, ma anche simbolico: quello di una carriera che ha lasciato il segno e di un legame con l’Italia mai davvero spezzato. Megan Gale è tornata in Italia dopo vent’anni!. A riportarla sotto i riflettori è stata una nuova campagna pubblicitaria, quella di Iliad, in cui l’ex modella australiana ha spiegato: « Cosa ci faccio in questo spot? Ho deciso di cambiare ».🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Megan Gale è tornata dopo 20 anni, ma sapete cosa ha fatto dopo l’addio all’Italia? Ecco la sua storia

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